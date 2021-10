Inimesele, kes linde eriti ei tunne, on metsise nägemine suursündmus. Üha haruldasemaks jääv metsis on aga tavaliselt ülimalt ettevaatlik ja lendab minema enamasti enne, kui inimene jõuab teda märgata. Metsise lendumineku hetk ise on muidugi tähelepanuväärne – nagu ütleb loodusemees Arne Ader, tõuseb laanepüü lendu vurinal, teder parinal ja metsis mürinal. Kõik nad püüavad sel viisil inimest või teisi kiskjaid ehmatada.