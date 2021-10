Juunikuu Fookuses kirjutasime kassikakust ja kanakullist, kel on Eestis läinud halvasti. Tänase Fookuse peategelane on metsis – veel üks linnuliik, kelle asurkond näib Eestis vaikselt, aga vääramatult hääbuvat. Neist kolmest liigist tundub oluline eraldi rääkida, sest nad on ikoonilised, sümboli väärtusega linnud. Kuidas on aga ülejäänud liikidega, kes metsades pesitsevad?