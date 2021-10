Eesti jahimeeste vapilinnule metsisele ei peeta jahti juba umbes 40 aastat. Sellele vaatamata on meie metsiste arvukus jätkuvalt languses ja siiamaani nende kaitseks ette võetu ei ole suutnud trendi Eestis tervikuna positiivseks pöörata. Metsis on vanadest metsadest ja suurtest puutumata või vähese inimmõjuga loodusmaastikest sõltuv liik, inimese mõju meie loodusmaastikele on aga pidevalt suurenenud ja suureneb ilmselt veelgi.