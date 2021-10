CDU valib aasta lõpuks uue juhtkonna

Saksamaa Kristlik-Demokraatlik Liit (CDU) valib aasta lõpuks uue juhtkonna. CDU kaotas septembrikuised üldvalimised sotsiaaldemokraatidele ja Angela Merkeli järel erakonna juhiks valitud Armin Laschet andis eelmisel nädalal mõista, et on valmis ametist tagasi astuma. Samuti valimistel toetust kaotanud paremäärmusliku erakonna Alternatiiv Saksamaale (AfD) kaasjuht Jörg Meuthen teatas aga eile, et ei kandideeri enam partei etteotsa. AFP/BNS