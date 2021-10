Majanduse lühiuudised

T1 ostmisest on huvitatud neli ettevõtet

Kaubanduskeskuse T1 Mall of Tallinn oksjonile registreerus tähtajaks neli ettevõtet. Registreerunud saavad teha pakkumisi oksjonil, mis algab 12. oktoobril kell 12 ning lõpeb 4. novembri keskpäeval. Keskuse alghind on 65 miljonit eurot ning osalemiseks tuleb tasuda 100 000 euro suurune tagatisraha. Oksjonit korraldavad pankrotihaldurid Indrek Lepsoo ja Kristo Teder nentisid, et ei saa avaldada oksjonile registreerinud ettevõtete nimesid. Kaubanduskeskuse külastajatele jääb T1 avatuks. PM