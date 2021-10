Välismaa lühiuudised

Aktivistid süüdistavad Brasiilia presidenti kuritegudes

Austria keskkonnakaitseühendus AllRise esitas Rahvusvahelisele Kriminaalkohtule (ICC) kaebuse Brasiilia presidendi Jair Bolsonaro kohta, süüdistades teda inimsusvastastes kuritegudes, viidates tema rollile Amazonase vihmametsade hävitamisel. Brasiilia presidenti süüdistatakse tegevustes, mis on viinud keskkonnakaitsjate mõrvamiseni ja mis ohustab metsade hävitamise kaudu kogu maailma elanikkonda. Esitatud taotluse järgi on Bolsonaro administratsioon püüdnud süstemaatiliselt kõrvaldada ja hävitada Amazonase piirkonda kaitsnud seadusi, ühendusi ja üksikisikuid. Bolsonarot süüdistatakse umbes 400 000 hektari vihmametsade hävitamises igal aastal, samuti selles, et metsade hävitamise määr on alates tema ametisse asumisest 1. jaanuari 2019 kasvanud 88 protsenti. AFP/BNS