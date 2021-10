Majanduse lühiuudised

Mootorikütuste hinnad ületasid järgmise tähise

Kütuse jaemüüjad kergitasid eile taas mootorikütuse hindu: mootori­bensiin 98 eest tuleb välja käia üle 1,6 euro. Alexela tõstis kõikide mootori­kütuste hindu kaks senti. Mootoribensiini 95 hind kerkis 1,559 euroni, oktaaniarvuga 98 bensiini hind 1,609 euroni ja diislikütuse hind 1,349 euroni. Hinnatõusuga on kaasa tulnud ka Circle K, kes on oma hinnad konkurendi omadega ühtlustanud. Kuuga on 50-liitrilise bensiinipaagi täitmine kallinenud kümne euro võrra. Kui kuu tagasi tuli mootoribensiini 95 paagi eest rahakotist välja käia 67,95 eurot, siis praegu 77,95 eurot. PM