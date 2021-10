Mitmetes ruumilistes väärtustes on ühiskondlik taluvuslävi ületatud. Järelikult on viimaste kümnendite areng linnades, linnaäärsetel põldudel ja teinekord ka kaugemates maakohtades olnud liiga tormakas, robustne ja rabe, selles on puudunud viimistlus, kokkulepe ja kontroll.