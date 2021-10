Elva Miljon valiti aasta turismiteoks

Komisjon otsustas tiitli anda sihtasutuse Elva Kultuur ja Sport projektile Elva Miljon, sest algatus on toonud liikuma väga palju inimesi kogukonnas ning andnud koroonakriisi ajal vajalikku inspiratsiooni, et jõuda üheskoos seatud eesmärgini koguda aasta lõpuks kokku miljon aktiivset kilomeetrit.

Elva Miljoni idee autor ja üks eestvedajatest, Elva valla spordijuht Madis Šumanov ütles, et tal on väga hea meel, et tema idee inspireerib ning kannustab inimesi liikuma. «Olen kuulnud väga paljude inimeste lugusid sellest, kuidas nad varem ei liikunud ja teevad seda nüüd või et nad on avastanud enda jaoks mõne uue spordiala ja teinud selles suuri edusamme,» kirjeldas Šumanov.