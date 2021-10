Välismaa lühiuudised

Üha enam migrante saabub Valgevenest Saksamaale

Valgevenest läbi Poola Saksamaale jõudnud migrantide arv on viimastel kuudel kasvanud, teatasid eile Saksamaa võimud. Saksa föderaalpolitsei teatel on tänavu kinni peetud üle 4300 ebaseaduslikult Poola piiri ületanud inimese, neist enamik Iraagist, Süüriast, Jeemenist ja Iraanist. Kui jaanuarist juulini tabati nn Valgevene rändeteelt vaid 26 inimest, siis augustis oli neid 474, septembris 1914 ja oktoobri esimesel 11 päeval 1934, teatas politsei. Enamik migrante on viidud vastuvõtupunktidesse Brandenburgis. «Olukord pole murranguline, aga see on raske,» ütles Eisenhüttenstadti välismaalaste keskbüroo juht Olaf Jansen, lisades, et muret tekitab ka koroonaviiruse võimalik levik põgenikekeskustes. AP/BNS​