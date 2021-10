Majanduse lühiuudised

EKI: perede majanduslik olukord paranes

Eesti Konjunktuuriinstituudi (EKI) värskest konjunktuuriuuringust ilmneb, et perede rahanduslik olukord oli tänavu septembris parem kui kolm kuud või aasta tagasi. Suurem osa peredest ehk 63 protsenti hindas septembris, et nende majanduslik olukord on sama, mis 12 kuud tagasi. 26 protsendi küsitletute hinnangul võiks nende pere majandusolukord olla 12 kuu pärast parem, 52 protsendi vastanute hinnangul jääb olukord samaks ja 11 protsenti ennustas halvenemist. BNS

Tuumajaama kavandaja on valmis planeeringut taotlema

Eestisse tuumajaama ehitust kavandava Fermi Energia tegevjuhi Kalev Kallemetsa (pildil) kinnitusel ei ole ettevõte veel esitanud taotlust eriplaneeringu algatamiseks, kuid on selleks valmis kohe, kui riik avalduse vastu võtab. Kallemets selgitas, et Fermi Energia ei saa jaamale ise asukohta valida, kuna see valik ongi osa eriplaneeringu sisust. Eriplaneeringuga tehakse kindlaks, kas väikesele moodulreaktoriga tuumajaamale on Eestis sobivaid asukohti ning kui on, siis kus. Ettevõte on tellinud ka eeluuringu, milles selgus, et tõenäoliselt asuvad sobivaimad kohad põhjarannikul Tallinnast idas, täpsemalt Viru-Nigula ja Lüganuse vallas. Asukoha sobivuse peab Fermi Energia tegevjuhi sõnul tuvastama sõltumatult ka riik. BNS

Bolt rajab Tallinna tõukerataste laadimisdokid

Bolt rajab Tallinna tõukerataste laadimisdokke, kuhu kasutajad saavad pärast sõidu lõppu tõukeratta laadima jätta. Praegu on Tallinnas üheksa laadimisdokki ning Bolt plaanib neid rajada ka teistesse linnadesse. Üks laadimisdokk mahutab kuni kümme tõukeratast. Laadida saab kõiki Bolti tõukerattaid ehk äsja Tallinna jõudnud mudeleid Bolt 4 kui ka varasemaid mudeleid Bolt 3 ja Bolt 2. Kõik laadimisdokid on tähistatud Bolti rakenduses oleval kaardil. PM

Volkswagen kaalub 30 000 töötaja koondamist

Volkswagen plaanib kulude kärpimiseks koondada 30 000 töötajat, et olla võimeline konkureerima Teslaga. Kuuldavasti oli selline arv Volkswageni juhatuse esimehe Herbert Diessi nõukogule tehtud presentatsioonislaidil. «Pole kahtlustki, et me peame oma Wolfsburgi tehases tegelema konkurentsivõime küsimusega,» vastas kommentaaripalvele ettevõtte pressiesindaja Michael Manske. «Midagi konkreetset pole veel otsustatud.» Reuters/PM

4,4% kasvas augustis Eesti tööstustoodangu maht võrreldes mullusega. Eesti tööstustoodangu maht vähenes augustis juuliga võrreldes 4,1%.

IEA: maailma rohepööre on kaugelt liiga aeglane