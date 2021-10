Eesti lühiuudised

President Karis teeb esimese välisvisiidi Lätti ja Soome

President Alar Karis (pildil) sõidab täna oma ametiaja esimesele töövisiidile Riiga ja Helsingisse. Karis kohtub hommikul Läti riigipea Egils Levitsiga. Seejärel annavad Eesti ja Läti president ühise pressikonverentsi. Samuti on Karisel plaanis külastada Eesti suursaatkonda Riias. Pärastlõunal on riigipea Helsingis, kus ta kohtub Soome presidendi Sauli Niinistöga. Presidendid Karis ja Niinistö annavad pärast kohtumist ühise pressikonverentsi. Eesti riigipeal on kavas külastada värskelt renoveeritud Eesti suursaatkonda. President Karis naaseb Eestisse õhtul. PM