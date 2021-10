«Meie ütleme: plats puhtaks. Sotsid ütlevad: teeme ruumi. Eesti 200 ütleb: muutused. Ma ei ole päriselt aru saanud, mis on EKRE ja Reformierakonna sõnum, aga eks nad liiguvad niimoodi külg ees, et ehk pääseb pärast valimisi koalitsiooni. Kui peaaegu kõik parteid pikaaegsele ainuvõimule tähelepanu juhivad, siis see on järelikult probleem, mis vajab lahendamist,» lisas ta.