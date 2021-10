Sama hästi võimatu on luua Eestisse suuremat piirkonda, kuhu ei tohi minna. Ainus viis selleks on muuta mõnele piirkonnale ligipääs erakordselt kehvaks ja koht ise nii igavaks, et keegi tegelikult ei taha sinna minna. Aga kui panna üles silt «Sisenemine keelatud», ette tõkkepuu ja ümber aed, siis ühtäkki avastavad inimesed, et just sinna nad praegu minna tahavadki.