Läinud nädalal lõõtsunud tuul riisus lehti puudelt ning kolletamispäeva hommikul oli kohati hallagi maas, ometi on päikselisi sügisvärve loomaaias võimalik veel nautida küll.

Paksunahaliste maja esine on nüüd asfalteeritud ja majja pääs külastajatele taas avatud. Ka kullimäel on teetööd lõppenud ja sealgi saab jälle kakkudega tõtt vaadata või piiluda ilveste salaellu. Kotkaste ala on praegu veel suletud, sest suured päevased röövlinnud vajavad taastumiseks rohkem aega.