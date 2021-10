Viljandi lossimägede veerel, maalilises paigas pikka aega peremeheta kössitanud vanal mõisahoonel vedas, et ettevõtja Viktor Siilats ta ära ostis. Tänavu suve lõpus avatud, linna kõige nooblimaks ja ühtlasi kallimaks hotelliks ümber ehitatud hoones on kõik maitsekas ja põhjalik alates liistukesest ja pistikupesast kuni uhkete lühtriteni. Majas asub koguni kaks Viljandi toitlustusasutuste ülemise otsa toidukohta: restoran Schloß ja raamatukohvik Novell.

Kohalikele on hästi teada, et mõlema toidukoha eest hoolitseb varem kesklinnas paiknenud restorani Harmoonia pere. Kuigi sageli soovitatakse esmaspäeviti pigem mitte väljas süüa, oleme valinud just nädala esimese päeva. Oleme koos kaaslasega mõlemad Novellis varem käinud. See on ühest küljest pluss, teisalt ehk miinus, nagu peagi selgub.