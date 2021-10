Majanduse lühiuudised

Maksebilansi jooksevkonto oli augustis miinuses

Ossinovski võttis 10 miljonit dividende

Eesti üks jõukamaid inimesi Oleg Ossinovski (pildil) võttis eelmisel aastal oma valdusettevõttest Skinest Grupp dividendideks kümme miljonit eurot, selgub ettevõtte 2020. aasta majandusaruandest. Tegemist on suuruselt teise omanikutuluga, mida peamiselt raudteetranspordiga seotud ärimees on välja võtnud. 2015. aastal võttis Ossinovski dividende 17 miljonit eurot. Praegu on suurim dividendivõtja soojaärimees Kristjan Rahu, kes võttis 2018. aastal talle kuuluvast osaühingust UG Investeeringud (nüüd UG Investments OÜ) ­39 miljonit eurot dividende. PM

Riik otsib KredExi ja EASi ühendasutusele juhti

Eesti suurfirmad tunnevad end naabritest kindlamalt

SEB oktoobris Balti suurettevõtete finantsjuhtide seas tehtud uuring näitab, et eelmiste aastatega võrreldes on finantsjuhtide hinnang ärikeskkonnale muutunud positiivsemaks kõigis kolmes Balti riigis; Leedus oli muutus siiski marginaalne. Käesoleva aasta uuringust selgus, et 62 protsenti Eesti finantsjuhtidest arvab, et ärikliima on järgmise 12 kuu jooksul nendele ettevõtetele hea või väga hea. Leedus on finantsjuhid samuti optimistlikud – ärikliimat näeb soodsana 55 protsenti ettevõtetest. Lätis on vastav osakaal 51 protsenti. BNS