Sügise pikendus Kreekas – see kõlab puhkusena maalilisel saarekesel, mida on kokku kuus tuhat, enamik siiski asustamata. Tuntuimad neist on puhtalt turistidele mõeldud, mis ei ole paha, aga vormib nad tuntavalt sarnaseks teiste kogu maailma turismisaarekestega.