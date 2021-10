Tänased küljed on pühendatud Gaia haridusele. Gaia on maajumalanna kreeka mütoloogias, aga see nimi liikus laiematesse ringidesse pärast 1960. aastaid, kui inglise atmosfäärikeemik James Lovelock käis välja Gaia teooria, mille järgi Maal kui tervikul on mõningad elusorganismi omadused.