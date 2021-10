Hariduse koolkonnale nime andnud Gaia on enam-vähem vanakreeka vaste meie Maaemale ehk siis ühe kreeka loomisloo järgi sai kõik alguse Gaiast, täpsemalt tema tantsust – isegi universum oma galaktikate, tähtede ja planeetidega, loomulikult meie Maa oma kõigi pinnavormide, vete ja õhuga. Enne Gaiat oli ainult Kaos – lõputu ja vormitu tühjus, mis ometi sisaldas kõike. Tänapäeval on tuntud ka James Lovelo­cki Gaia teooria, mis näitab, et planeedil Maa on teatud elusorganismi tunnused: temperatuuri hoidmine elu jaoks sobivas vahemikus ja elu jaoks sobiva hapniku osakaalu hoidmine atmosfääris. Gaia lugu on inspireerinud sadu organisatsioone võtma oma tegevuse kirjeldamiseks tema nime, nii on ka Gaia haridusega.