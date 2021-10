Eesti lühiuudised

Karis: diplomaatidel on vaja stampidest vaba mõtlemist

President Alar Karis (pildil) märkis reedel kohtumisel välisminister Eva-Maria Liimetsaga (Keskerakond), et edukas välispoliitika on riigi püsimise oluline sammas. «Eesti välispoliitika peab tagama, et me iial enam ei jää üksi, oleme osa tugevast ja üksmeelsest Euroopast,» ütles Karis. Tema sõnul on siin raudkindel Atlandi-ülene koostöö, avatud suhtluskanalid kõigi naabritega, oma huvide kompromissitu kaitsmine, kuid teiste huvide mõistmine, samuti Eesti läbilöögivõimeliste ettevõtjate sihtide edendamine maailmas, pidev kultuurivahetus, keskkonnaalane koostöö. «Ja selle kõige kohal diplomaatide stampidest vaba mõtlemine, oskus keerulist välispoliitikat lihtsamalt selgitada,» leidis Karis. BNS