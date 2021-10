Nii mõnigi maailma turismipiirkond on juba aastakümneid äganud turistide rohkuse all, kuid alles üsna vahetult enne koroonapandeemiat hakati rääkima liigturismist (overtourism) kui globaalsest probleemist. Juba mõnda aega tagasi võis Barcelona ja Veneetsia seintel näha grafiteid tekstiga «Tourists, go home», neli-viis aastat tagasi paisus rahulolematus juba kohalike meeleavaldusteks. Sellele probleemile tuli pandeemia kujul ootamatu lahendus, mis sarnanes peavalu ravimisega pea mahalõikamise teel.