Hakkasime Pärnumaal Pikla Linnumajas rändajatele võõruspaika ja linnupetet pakkuma 2014. aastal. Meie väike perehotell asub Luitemaa looduskaitsealal – sestap mõtlesime juba ehitamise ajal, et meil on ainulaadne võimalus võõrustada ennekõike linnuvaatlejaid ja teisi loodushuvilisi. Pikla rannikul on endiste kalatiikide juures mitu linnuvaatlustorni ning eriti kevaditi ja sügiseti käib nii välis- kui ka kodumaiseid linnuvaatlejaid siinsetelt radadelt iga päev läbi ilmatu vägi.