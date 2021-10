Koroonapandeemia on turismisektorit tugevasti räsinud. Ilmselt on kõik arvestatavad turismifirmad pidanud osa oma asendamatuna tundunud töötajatest koondama. Leidub neid, kes on pillid lõplikult kotti pannud, aga turism ei ole päris kadunud ning ei ole kahtlust, et inimesed soovivad reisida ka edaspidi. Kindlasti ei jätku turism aga päris samasugusena, nagu me seda seni tundsime. Ennustamine on küll tänamatu töö, kuid mõni suundumus on märgatav.