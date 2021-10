Pühapäeva öösel selgunud kohalike omavalitsuste volikogude valimiste tulemused kukutasid küll pikalt kestnud Keskerakonna ainuvõimu Tallinnas, kuid võimu juurest Keskerakond Tallinnas eemale ei jää.



Et see juba valimisõhtul ka konkurentidele selgeks saaks, tegi Keskerakonna linnapeakandidaat ning suurima häältesaagi kogunud Mihhail Kõlvart taktikalise avangu, teatades, et Keskerakond on valmis jääma opositsiooni, ning kui konkurentidel on tõepoolest plaan Tallinnas võimule tulla ilma Keskerakonnata, tuleb anda võimalus see ellu viia.

«Kõik erakonnad sõnastasid väga selgelt, et peamine probleem Tallinna linnas on Keskerakond. Kõik ütlesid, et nad ei välista suurt koalitsiooni. Mõned ütlesid, et välistavad Keskerakonna. See on väga lihtne aritmeetika. Kui sellised olid eeldused enne valimisi, siis peale valimisi tuleb anda võimalus ka see ellu viia,» arutles Kõlvart valimisõhtul.

Aritmeetika, millele Kõlvart viitas, on järgmine: 79-liikmelisest Tallinna linnavolikogust kuulub 38 kohta Keskerakonnale, 15 Reformierakonnale, ­­ 8 EKRE-le, 7 erakonnale Eesti 200, 6 Sotsiaaldemokraatlikule Erakonnale ja 5 erakonnale Isamaa. See tähendab, et Keskerakonna vastu saaks arvulise ülekaalu vaid juhul, kui viis erakonda üksteisega seljad kokku panevad.