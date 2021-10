Välismaa lühiuudised

Läti kehtestab karmid koroonapiirangud

Läti valitsus otsustas homsest kehtestada riigis karmid lukustusmeetmed, mis kestavad 15. novembrini. Peaminister Krišjānis Kariņši sõnul tehti otsus, sest vaktsineerimine pole riigis edenenud. Kariņš kutsus üles kohustuslikus korras vaktsineerima kõiki alates 50. eluaastast. Piirangute ajal on kõik poed, välja arvatud esmatarbekaubad, suletud. Saadaval on vaid kõige vajalikumad teenused. Suletakse kõik meelelahutusasutused ja keelatakse kõik spordi-, meelelahutus-, kultuuri- ja usuüritused. Samuti on kavas kehtestada liikumiskeeld, mis algab õhtul kell kaheksa ja kehtib kuni viieni hommikul, kuid inimesed saavad töölt koju naasta ja tööle minna. Koolivaheaega on kavas pikendada nädala võrra ja pärast seda rakendada kolmandast klassist vanematele distantsõpet. Läti haiguste ennetamise ja kontrolli keskuse (CDC) andmeil on Lätis nakatumus 100 000 elaniku kohta viimase 14 päeva jooksul maailma kõrgeim. Eilsele eelnenud ööpäevaga tuvastati 1853 uut koroonanakkuse juhtu ja suri 23 Covid-19-haiget. BNS