Uue meetmena otsustas valitsus, et nendesse kohtadesse, kuhu seni pääses negatiivse testiga, Covid-19 digitõendiga või läbipõdemise tõendiga, alates esmaspäevast, 25. oktoobrist enam negatiivse tõendiga ei pääse; nii jääb see vähemalt 10. jaanuarini. Nendes kohtades, kus peab olema viirustõendite kontroll, on tungiv soovitus kanda maski. Ühtlasi saab terviseamet loa sulgeda need asutused, mis piirangute reeglitest kinni ei pea.

«Meil on probleem haiglavõrguga, haiglates on aina rohkem inimesi,» põhjendas peaminister Kaja Kallas (RE) ja lisas, et enamik haiglasse sattunutest on vaktsineerimata. Peaminister ütles, et haiglad tegutsevad viimase piiri peal ning suure pinge all. «Üle 94 protsendi intensiivravis olevatest inimestest on vaktsineerimata, seetõttu tuleb piirata vaktsineerimata inimeste ringiliikumist, sest see on nende jaoks väga ohtlik,» täiendas peaminister.