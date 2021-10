Välismaa lühiuudised

Saakašvili jätkab vanglas näljastreiki

Gruusia ekspresident Mihheil Saakašvili teatas eile otsusest jätkata vanglas näljastreiki. «Ma kuulutasin näljastreigi nõudmisega lõpetada õigusemõistmise kasutamist poliitiliseks tagakiusamiseks Gruusias ning naasta normaalse demokraatliku protsessi juurde,» ütles ekspresident, rõhutades, et on valmis surema. Ta lisas, et kuna soovib oma terve mõistuse ja töövõime lõpuni säilitada, on ta valmis arstide medikamentoosseks sekkumiseks. Saakašvili advokaat Dmitri Sadzaglišvili ütles, et tema kliendi seisund on praegu stabiilne. Saakašvili on pidanud näljastreiki juba 21 päeva. Interfax/BNS