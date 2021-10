Pahatahtlik domeeniärimees kiusab Eesti presidente

Seepeale palus domeeniärikas täpsustada, mida otseste kulude all täpselt silmas on peetud. Linnamäe siis selgitas mehele, et otseste kulude all peetakse silmas domeeni esialgse registreerimise ja hilisema ümberregistreerimisega kaasnevaid kulusid. Seepeale saabus presidendi kantselei meilile järgnev kiri: «Kuna ma tean, et olete ärimees, siis peaksite mind veidikenegi mõistma, miks see ei ole mõistlik lahendus minu jaoks. Ehk leiame koos parema lahenduse?»