«Oleme praegu väga optimistlikud, sest kriitilised tööd hakkavad lõpule jõudma ehk katus hakkab saama katte alla. Praegu pannakse linnapoolses otsas geotekstiili, mis jääb kahe katusekihi alla, ja merepoolses otsas on kahel kuplil alustatud lõppviimistlust. Sinna läheb peale kaks kihti sbs-katet. Üks kiht on suures osas paigas, teist on pandud umbes 20 protsenti,» rääkis meremuuseumi haldus- ja arendusteenuste juht Margit Dengo.