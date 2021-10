Ott: ma ei kavatse tagasi astuda

Kultuuriminister Anneli Oti (Keskerakond) sõnul ei ole ta ühtegi umbusaldusavaldust kultuuriringkonnalt saanud ja tal pole ka kavatsust tagasi astuda. Ott leidis, et kultuuriinimeste kriitika tema kohta on tingitud pigem kriisist, aga ta möönis, et sellised mõtteavaldused on tähtsad.