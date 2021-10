Seda, et politsei- ja piirivalveameti (PPA) ning mereväe laevad tuleks viia ühise juhtimise alla, on tõdetud mitukümmend aastat, seda on näidanud lugematud analüüsid. Eestit survestasid ka liitlased, samuti kinnitavad raportid, et kolm laevastikku – PPA, mereväe ning majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi omad – on Eesti jaoks selge priiskamine.