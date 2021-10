Üha enam elavad inimesed oma privaatseid emotsioone välja n-ö laiale publikule

Sotsiaalmeedias rõõmu ja kurbuse jagamisest on saanud tänapäevane norm

Tublimad ja eakamad saavad seni hakkama ilma ühismeedias isiklikku elu jagamata

Eksperdid kutsuvad eraeluliste seikade jagamisel ettevaatllkumad ja teadlikumad

Facebook ja sotsiaalmeedia laiemalt on pannud meid avardama oma privaatsfääri, muutes meie rahvakombeid, kuid tekitades ka küsimusi meie turvalisuse ja heaolu kohta. Pööre on olnud kiire, arvestades, et Facebook loodi 2004. aastal ja et ajalooliselt on rahvakombed muutunud väga aeglaselt.

2015. aastal kaotasin oma isa. Vastavat teadet Facebooki ma ei pannud, ehkki paljud sõbrad-tuttavad olid selleks ajaks jaganud oma leina. Sel aastal aga lahkus raske haiguse tagajärjel sõber ja seda kurba teadet otsustasin Facebookis jagada. Võib-olla selleks, et leevendada kaotusvalu, võib-olla ka selleks, et sugupõlv nooremad tema sõbrad näeksid Facebookis ärasaatmise kohta ja aega. Lein oli kolinud virtuaalruumi.

Tallinna Ülikooli vanemteadur Marju Kõivupuu, kes on uurinud surmakultuuri, selles siiski suuremat muutust ei näe, meenutades, et enne arvutiajastut ja ühismeediat olid peresündmused kohaliku kogukonna teema, sest inimesed olid paiksed.

«Lahkumisest on ikka teada antud – vanasti mindi peierongiga kalmistule kilomeetreid ja talust mööda või külast läbi sõites anti lauluga teada, et matuserong läheb...» ütleb ta.

Meenuvad ka Nõukogude aja fotoalbumid, millest mõned koosnesid vaid matusepiltidest.

Evald Puneki leinarongkäik Kuressaares 1949. aastal. FOTO: Saaremaa muuseumi fotokogu/Saarte Hääl

Pereterapeut Kätlin Konstabel ütleb, et ühismeedia postitusel võivad olla erinevad eesmärgid. «Tuleks ka teha vahet, kas teatame kellegi lahkumisest või oma suhteseisu olulisest muutusest või jagame emotsioone. Ka enne internetti anti ju ümbritsevatele teada, kui isikliku elu sfääris midagi tõesti olulist toimus,» jõuab ta samale järeldusele kui Marju Kõivupuu.

Lahkumisest teatamine võib tekitada ka pettumust, sest ootused ei täituda. Konstabel: «Ma vahel mõtlen, et kui jagatakse oma raskeid hetki, siis ega jagaja looda netis kaasaelajatelt saada päris empaatiat ja tuge – pettumus võib olla suur. Kui viissada inimest postitab südamekesi ja «küll on kahju»-fraase, aga päriselt pole kedagi helistamas ega küsimas, et mida ma saan su heaks teha, siis võib kibe tunne olla.»

Jagatud rõõm

Julius Kuperjanov ja Alice Juhhanson laulatati Kambja pastoraadis 26. veebruaril 1918. FOTO: Repro

Nii nagu kurbuses on inimeste privaatsfäär laienenud ka rõõmus. Me näeme pulmapilte, Facebookis on võimalus teada anda oma suhtestaatuse muutusest, mida paljud ka varmalt kasutavad.

Marju Kõivupuu ütleb, et ka varem anti suhtestaatusest teada. «Võtame viimase sõja eelsed ajalehed, kus antakse teada kihlumisest ja abiellumisest. Seltskonnalehed trükkisid ära ka tuntud inimeste pulmafotosid. Nõukogude ajal see võimalus puudus, ja kui nüüd piltlikult öeldes ühismeedia uksed avanesid, kasutavad inimesed seda maksimaalselt ära.»

Ta tuletab meelde ka vana tõde: et ühismeedia konto seaded on erinevad ja juurdepääsu sellele on seega võimalik piirata. Samas on elu – kaasa arvatud virtuaalne elu – näidanud, et isegi sõpradele saadetud postitused võivad jagamisega minna suurde ringlusse ja seda pole enam võimalik tagasi võtta. Meie privaatsfäär on tagasipöördumatult laienenud.

Ent märkides, et vanasti olid inimesed pigem paiksed, lisab Kõivupuu, et praegu ollakse üle ilma laiali ja ühismeedia on võimalus teistega oma elamusi jagada. Niisiis on olemas omalaadne geograafiline argument oma privaatsfääri laiendamiseks, ehkki leidub ka neid, kellega tuleb sidet pidada vanaviisi.

Eestiaegne jõulukaart. FOTO: Viljandi muuseum