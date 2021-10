Nõo lihatööstuse tegevjuht Ragnar Loova ütles Postimehele, et tööjõuturu olukorra tõttu ei ole neil võimalik vaktsineerimata inimesi enda meeskonnast välja arvata. «Me rakendame kõiki pehmeid meetmeid, et motiveerida inimesi vaktsineerima, teeme üldist teavitustööd ja läheneme vajadusel igale inimesele eraldi,» selgitas ta ja lisas, et mingit materiaalset ergutamist vaktsineerimise eest nad ei tee. «Meie töötajaskonna vaktsineerituse tase on läbilõige Eesti üldisest pildist – 59 protsenti on vaktsineeritud, 18 protsenti läbi põdenud, ülejäänud jagunevad kaheks. Ühed, kes ei usu teadust, ja teised, kes usuvad oma tugevasse tervisesse.»