«Vanalinnas jõuab igale poole jala, läheduses on pargid ja hommikusi tööle ruttajaid eriti pole. Ehk tuleneb see sellest, et vanalinnas elab eakam seltskond, kel lapsed juba suured ja oma elu peal? Hommikul tulevad kindlal kellaajal vastu samad näod ja samad koerajalutajad. Vahel tahaks neid teretada, aga seni pole ma seda teinud,» mõtiskleb ta.