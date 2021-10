Charli D’Amelio, USA

Charli D'Amelio FOTO: Evan Agostini

Vanus: 17

Varanduse suurus: 8,5 miljonit dollarit

TikTokis jälgijaid: 126,5 miljonit

Tegi oma esimese TikToki video aastal 2019, enne seda oli aktiivselt tegelenud võistlustantsuga. Praegu nimetatakse teda videoplatvormi valitsevaks kuningannaks. Esimene TikToki kasutaja, kes on täis saanud 100 miljonit jälgijat. Põhiliselt on ta tuntud oma tantsuvideotega. Tema plussideks peetakse autentsust ja lihtsust. Charli on tänu TikToki-kuulsusele osalenud Super Bowli reklaamis. Tema pere põhjal on tehtud tõsieluseriaalid «D’Amelio perekond» ja «Charli vs Dixie». Oma kuulsuse tõttu on ta kannatanud söömishäirete ja kaaluprobleemide all.