Praegu on Eesti ja Soome vahel kaks merekaablit, mille võimsus on kokku 1000 megavatti. Seda on laias laastus sama palju, kui oli oktoobrikuu tiputarbimisi Eestis. Baltikumi teenindamiseks jääb sellest aga väheks. Seetõttu plaanitakse ehitada võimsusi juurde. «Huvi on mõistagi olemas. Oleme esitanud Eesti-Soome kolmanda ühenduse projekti Euroopa võrgu arendamise programmi (TYNDP), kus Euroopa süsteemihaldurid vaatavad läbi kõik Euroopa suuremad projektid,» ütles Eleringi kommunikatsioonijuht Ain Köster.