Välisministeeriumi meedianõunik Kristina Ots: «Lätti saavad piiranguteta reisida kõik vaktsineeritud ja läbipõdenud isikud, vaktsineerimata inimestel tuleb jääda isolatsiooni kümneks päevaks. Läti ei taasta piirikontrolli, aga piiripunktides on tehtud pistelist covidpass.lv kontrolli. Transiidi puhul tuleb Läti läbida 12 tunni jooksul alates elektroonilise ankeedi täitmisest. Liikumine Lätis kell 20.00–05.00 on lubatud vaid erandjuhtudel ja enne peab täitma deklaratsiooni (asub aadressil vp.gov.lv/lv/pasapliecinajums-un-parvietosanas-ierobezojumi). Erandjuhtumiteks on lennujaam, bussijaam, sadam ja raudteejaam.»