Raamatud viiakse ajutiselt pangahoonesse

Kuigi tundub, nagu rahvusraamatukogu oleks Tõnismäel igavesti seisnud, pole see siiski nii. Veel 1980. aastate alguses olid seal eestiaegsete puumajadega tänavad, mis suurehituse nimel ohverdati.

«Rahvusraamatukogu uue hoone projekti saamiseks tehti mitu arhitektuurikonkurssi, mis ühel või teisel põhjusel läbi kukkusid. Viimane konkurss korraldati 1982. aastal ja selle võitis Raine Karp. Aga see oli mõeldud Jaani Seegi alale, kus on maa all Härjapea jõgi, mis poleks lasknud maa-aluseid hoidlaid ehitada,» meenutas rahvusraamatukogu projektide juht Marta Hang.