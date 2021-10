Eesti lühiuudised

Gripp jõudis Eestisse ja võib konkureerima hakata Covidiga

Laupäeval registreeriti terviseametis selle aasta esimene gripijuhtum. Kui kahel eelmisel aastal jäi gripilaine sisuliselt olemata, siis tänavu sellele loota ei saa, sest Euroopas on riikidevaheline liikumine taastunud ning piiranguid on maha võetud. Kuigi gripiviirusega satub haiglasse vähem inimesi kui koroonaga, võib ulatuslikul gripilaine ajal haiglaravi vajada ligi 200 patsienti nädalas. «Paratamatult peame sellega arvestama, et Covid-19 ja gripp hakkavad haiglakohtade pärast konkureerima,» tõdes terviseameti peadirektori asetäitja Mari-Anne Härma. ERR