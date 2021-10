Riigikohtu märgiline otsus kuivatab perede pisarad

Tsüstiline fibroos on geenihaigus, mille korral organism ei suuda sünteesida valku, mis on seotud higi, seedeensüümide ja lima tootmisega. «Mu kopsud täituvad sekreediga, nii et aeglaselt lihtsalt upun iseenda sisse,» kirjeldas lihashaigete fondi juht Janno Puusepp oma haigust. Tsüstilist fibroosi ravida ei osata, abi seisneb vaid sümptomite leevendamises ja elukvaliteedi hoidmises. Vanematel on laste aitamises kandev roll.