Korruptsiooni ja väljapressimise tõttu kohtu all olev endine politseikomissar José Manuel Villarejo väitis parlamendikuulamisel, et Hispaania riiklik luureteenistus (CNI) süstis Juan Carlos I-le naissuguhormoone ja testosteroonitaseme alandajaid.

«Sest saadi aru, et riigile on probleem, et ta oli nii tugevalt kirglik inimene,» lausus Villarejo.