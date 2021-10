Peaminister Kaja Kallas (RE) ütles eile riigikogu sotsiaalkomisjoni avatud istungil, et Eesti on viiruse levikuga punasel tasemel ning praegu on koroonapatsiente haiglates 516. Suurimaks mureks nimetas Kallas haiglate vastupidamist, eriti aga kvalifitseeritud tervishoiupersonali ülekoormatust ja nappust