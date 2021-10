Ka vaktsineeritud lähikontaktsed peavad peagi karantiini jääma

Terviseameti viimaste andmete põhjal on näha, et vaktsineeritud inimesed nakatuvad enamasti perekonnas. Peaaegu olematu on vaktsineeritud inimese nakatumine ühistranspordis, üritusel või mõnes muus meelelahutuskohas, ent just perekonnas nakatuvad nad enim.

Kui praegu koolilaps nakatub koroonaviirusega, siis ei pea vaktsineeritud lapsevanem koju jääma, vaid saab minna tööle. Terviseameti peadirektori Mari-Anne Härma sõnul võib aga ühel hetkel osutuda vajalikuks, et perekonna lähikontaktsed vaktsineeritud inimesed jääksid koju, et viirust mitte edasi levitada. «Perekontaktid on need kõrge riskiga. Jah, kui vaktsineeritud inimeste liikumist piirata, siis kõigepealt just sealt,» rääkis Härma.