Välismaa lühiuudised

Kariņš lubas vabastada vaktsineeritud piirangutest

Läti tühistab koroonaviiruse piirangud 15. novembrist ainult vaktsineeritutele, ütles peaminister Krišjānis Kariņš. Läti ei saa endale lubada veel ühte pikka lukustust, seda ei emotsionaalselt, sotsiaalselt ega rahaliselt, lisas Kariņš. Valitsusjuhi sõnul on selge, et raskused, millega haiglad silmitsi on, ei lõppe 15. novembriks, kuid koroonaviiruse levikut tuleb pidurdada. Ta lisas, et piirangud ei ole ainult valitsuse vastutus, vaid iga elanik peab kaaluma viise, kuidas kontakti teiste inimestega vähendada. 21. oktoobril kehtima hakanud karmid lukustusmeetmed kestavad esialgu 15. novembrini, kuid neid võidakse pikendada. Eilsele eelnenud ööpäevaga registreeriti lõunanaabrite juures 3206 uut koroonanakkuse juhtu ja suri 33 Covid-19 haiget. BNS