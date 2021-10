Eksabikaasa terror tekitas hirmujudinaid

Vaikne väikelinna surnuaed, esivanemate haud. Kalmu sisse on löödud vikat. Vikatile riputatud köis, mille otsas kõlgub poomissõlme silmuses kaltsunukk. See on hoiatus Viivika* eksmehelt. Selle hirmujudinaid tekitava ülespaneku avastab naine pärast 15-aastasest kooselust lahkuminekut. Mati on solvunud ning tema silmis pole muud pääseteed kui hulluks ajav terror. See on üks lugu paljudest omataolistest, kuid millega on võimalik tänases karistusseadustikus sellised hirmutajad vastutusele võtta.