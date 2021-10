Kuusakoski vanametalli laoplats Rakveres on tõsisele metallihuvilisele kui üüratu kullaauk, kus muu kola hulgas leidub mitmesuguseid põnevaid vidinaid. FOTO: Ain Liiva

Aastaga märkimisväärselt tõusnud vanametalli kokkuostuhinnad löövad rekordeid, aga siiski eksivad need, kes arvavad, et hinnatõus innustab inimesi majapidamises kasutult seisvat kraami kokkuostu viima pelgalt raha pärast – hoopis rahva keskkonnateadlikkus on paranenud.