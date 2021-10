Ajal, mil haridus- ja teadusministeerium nuputab, kuidas jätkata keerulises koroonaolukorras õppetööd, tegi Tallinna linnavalitsus kiire otsuse: esmaspäevast pealinna 4.–8. klasside õpilased enam koolimajas õppida ei saa. Kaugõppe kasuks otsustas ka Pärnu linn ja sama plaanib Narva. Haridus- ja teadusminister Liina Kersna arvates tuleks siiski lähtuda olukorrast konkreetses koolis. «Meil on koole, kus on õpetajad ja õpilased valdavalt vaktsineeritud. Ei ole õiglane käsitleda kõiki koole ühesuguselt. Me peaksime lähtuma kooli olukorrast ja sellest, milline on koolipere vaktsineerituse tase,» rääkis Kersna valitsuse pressikonverentsil. Minister lausus, et kui Narva puhul on kaugõpe põhjendatud, sest vaktsineerituse tase on madal, siis on ka koole, kus enamik õpetajaid ja õpilasi on vaktsineeritud. Kersna kinnitusel on ka Tallinna koolijuhil õigus otsustada, kas ta saadab lapsed kaugõppele või mitte.