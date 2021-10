Liitlaste sõjalised õppused Ida-Aasia vetel ja neid saatvad teated Hiina sõjalennukite sisenemisest Taiwani õhukaitsevööndisse näitavad, et pinged Lõuna-Hiina mere regioonis on taas tõusnud. Hiina mõjuvõimu kasv ja sellega kaasnevad muutused jõudude tasakaalus on toonud kaasa selle, et Eesti olulisima liitlase Ameerika Ühendriikide kaitsepoliitika teravik on kandunud Lähis-Idast ja Euroopast üle Lõuna-Hiina mere piirkonda. Üha enam panustab sealsetesse merendusoperatsioonidesse ka Suurbritannia.