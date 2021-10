Eesti lühiuudised

Tõhustusdoosi saajate ring laienes

Tervise- ja tööminister Tanel Kiik (Keskerakond) ütles neljapäeval riigikogus, et koroonavaktsiini tõhustusdoosi võivad saada kõik, kellel on viimasest süstist möödas vähemalt kuus kuud. Kui seni oli riigi seisukoht, et tõhustusdoosi saavad 65-aastased ja vanemad ning eesliinitöötajad, siis nüüd kinnitas Kiik, et tõhustusdoosi saavad kõik need, kes soovivad ja kellel on pool aastat süstist möödas, sõltumata sellest, mis preparaati on neile varem süstitud. «Meil on piisavalt vaktsiini ja piisavalt võimekust ja praegu on näha, et huvi vaktsineerimise vastu on,» sõnas Kiik, lisades, et loomulikult on tõhustusdooside jagamisel eelistatud eakad inimesed. BNS